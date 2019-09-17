17.09.2019 - 15:49 | | DHA
Adliye önündeki kavgada kan aktı!
Iğdır Adliyesi önünde boşanma davası nedeniyle çıkan silahlı kavgada vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 13:30 sıralarında Iğdır Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davası için gelen Settar Aras ve yanındaki kardeşi Oruç Aras, adliyede eşinin dayısı emekli polis memuru Ercan Eyrice ile tartıştı. Çıkan kavgada Ercan Eyrice, tabancasıyla ateş açtı. Saldırıda Settar Aras ile Oruç Aras yaralandı. Hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan yaralılardan Oruç Aras, hayatını kaybetti, Settar Aras'ın tedasi ise devam ediyor. Polis, Ercan Eyrice'yi gözaltına alırken, adliye çevresinde ise güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.