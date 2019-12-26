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26.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Adliyeyi göstererek havaya ateş açmıştı: 6 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Adalet Sarayı’nın önünden aracıyla geçerken adliyeyi gösterip, silahla havaya ateş ederek yanındaki kız arkadaşına “Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi’ni çek” diyen Emrullah Kılıç tutuklanmıştı.

Adliyeyi göstererek havaya ateş açmıştı: 6 yıl hapsi isteniyor

3 Aralık gecesi yaşanan olayla ilgili Kılıç hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Kılıç’ın Glock marka silahı yeşillik alana attığını söylediği, ancak silahın burada ve kız arkadaşı P.S.K.’nın evindeki aramada bulanamadığı belirtildi.

İddianamede Kılıç’ın, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından 1.5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
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