Adnan Oktar’ın sağ kolu iddiaları kabul etmedi

Babuna sözlerine şöyle devam etti: “Sayın hakim böyle örgütsel faaliyet mi olur? Mehdiyet diye bir suç yok. Mehdiyet bir ideoloji değil zaten. Bir inançtır. Mehdilik bizim amacımız olamaz. Bizim amacımız Allah rızası için yaşamak. Adnan Oktar ‘Ben mehdiyim’ demedi. Dinden çıkar ‘Mehdiyim’ diyen. Bu nedenle suç örgütünün düşürülmesi lazım.” 1998’daki ilik bağışı kampanyasıyla ilgili iddiaları cevaplayan Babuna, “Kan kampanyasında sayın Süleyman Demirel, askerler, milletvekilleri seferber oldular. Kanları devlet eliyle yurt dışına taşıdılar. Binlerce insanın hayatı kurtarıldı. Tarihteki en büyük sivil yardımıdır” dedi.

‘33. derece mason’

Daha sonra sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Üye hakim, “Masonlara dini anlattığınızı söylediniz. Masonlardan berat alınmasının sebebi dini anlatmaktan mıdır?” diye sordu. Babuna da, “Amerikalı Mason localarında Müslümanlığı anlattım. Bütün üstatlar Adnan Bey’e gelir. Adnan Bey, 33’üncü derece masondur” dedi.