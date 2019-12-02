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02.12.2019 - 11:12 |

Af yasası 2020'de çıkacak mı? Konuya ilişkin son gelişmeler neler?

Af yasası için umutla bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi son gelişmeleri yakından takip ederek hiçbir detayı kaçırmak istemiyor. Peki, Af yasasında son durum ne?

Af yasası 2020'de çıkacak mı? Konuya ilişkin son gelişmeler neler?

 

Af yasası kamuoyunun gündeminden düşmezken hükümlü ve hükümlü yakınları hemen hemen her gün araştırma yapıyorlar. Beklentiler çoğalırken 2. yargı paketinin bir an evvel Meclis'e gelmesi bekleniyor.

AF YASASI ÇIKACAK MI? CEZA İNDİRİMİ ONAYLANACAK MI?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af yasası hakkında konuştu. "Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz" dedi.

"YENİ UYGULAMA MODELLERİ GÜNDEMİMİZDE"

İnfaz sisteminin ıslah işlevine odaklı bir şekilde etkili, doğru çalışması üzerinde durduklarının altını çizen Gül, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz. Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe gibi yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi de çalışma gündemimizde yer alıyor."

Hukuk yargılamalara ilişkin usul hükümlerinde de düzenlemeler öngördüklerini anlatan Gül, "Asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri arasındaki görev ayrımının yeniden belirlenmesi, küçük miktarlı talep ve davaların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle çözülmesi" gibi konuların çalışma başlıkları arasında bulunduğunu belirtti.

Gül, bazı çekişmesiz yargı işlerinde, belirli sınırlar altındaki delil tespitlerinde noterliklere de yetki tanınmasını hedeflediklerine işaret etti.

Noterliklerde parmak izi ile kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasını sağlayacaklarını bildiren Gül, satış bedelinin, noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önleyecek bir finansal entegrasyon oluşturulmasının düşünüldüğünü kaydetti.

Abdulhamit Gül, "Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini de sağlayacağız." diye konuştu.

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