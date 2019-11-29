Af yasası çıkacak mı? Ne zaman çıkacak?

Af yasası ve ceza indirimi konusunda bir gelişme var mı? Cezaevindeki binlerce vatandaş bu soruya cevap arıyor. Hükümlü ve hükümlü yakınları hükümetin her açıklamasını yakından takip etmek istiyor. Biz de en son gelişmeleri af yasası bekleyenler için derledik.

AF YASASINDA SON DURUM

Af yasasıyla ilgili son açıklamayı MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli açıklamasında "Ceza indiriminin bir an önce kanunlaşması, cezaevinde gün sayanların sevdikleriyle buluşmaları kaçınılmaz bir adalet ihtiyacıdır. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız'ın verdiği kanun teklifinin arkasındayız. Yasalaşmasını bekliyor ve istiyoruz" sözlerine yer verdi.