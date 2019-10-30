Af Yasası çıkacak mı sorusuna Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt!

Af yasasına ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce hükümlüyü yakından ilgilendiren Af yasasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında kulislerden gelen son haberlere göre ikinci yargı paketinin Kasım ayının ilk çeyreğinde son şeklini verip meclise sunulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl MHP tarafından gündeme getirilen Af Yasasına ilişkin Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. İşte Af Yasasına ilişkin o açıklama..

AF YASASI ÇIKACAK MI SORUSUNA ÖMER ÇELİK'TEN YANIT!

"Cezasızlık durumu toplumsal vicdanı olumsuz yönde etkileyecektir"

Çelik, MHP'nin geçen yıl hazırladığı af yasası teklifinin yeniden gündeme gelmesi ve bu teklifin ikinci yargı paketinde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya, "Bu konuda çok büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Çünkü vatandaşlarımız da bu konuyu çok soruyor. Esas olan şu, tabii ki karşılıklı çalışılıyor, tabii ki AK Parti kendi çalışmasında henüz son noktayı koymadı." yanıtını verdi.

"Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız." diyen Çelik, şöyle konuştu:

" 'Bir defaya mahsus ceza indirimi verelim' demenin başka birtakım semptomları olduğunu geçmişteki birtakım örneklerden gördük. Bunun yerine sistem değişikliği en mantıklı, makul yoldur. Mevcut durumda bir yandan cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Yani birileri suç işliyor ama herhangi cezayla karşı karşıya kalmıyor, cezasızlık durumu toplumsal vicdanı olumsuz yönde etkileyecektir, adalete de uygun değildir. Aynı zamanda da cezaevlerinde de ciddi kalabalıklaşma sorunu var. Dolayısıyla cezasızlık algısının ortaya çıkmamasıyla bu kalabalıklaşma sorununu belli bir denge içerisinde çözen bir yaklaşım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

Çelik, AK Parti'nin bir kereliğine af indirimi değil de ceza sistemindeki sistem değişikliği konusunu dengeleyecek bir yaklaşım üretmeye çalıştığını dile getirerek toplumdaki cezasızlık algısının önlenmesi için suç işleyen ve hapis cezasına mahkum olan herkesin belli bir oranda cezaevinde kalmasını sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Kalabalıklaşma durumunu gidermek için yeni infaz usulleri üzerinde çalışıldığını bildiren Çelik, "Arkadaşlarımız tarafından, geceleyin infaz, hafta sonu infaz ya da konutta infaz gibi usuller de değerlendiriliyor. Konutta infazda kadın ve yaşlılar lehine düzenlemeler yapılması için çalışmalar yapılıyor. Tabii kamuoyunun son derece hassas olduğu konu uyuşturucu, cinsel suçlar, terör ve terör örgütlü suçlarla tekrar tekrar suç işleyenlerin durumunun özellikle tartışılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bunlar üzerinde arkadaşlarımız 'bu dengeyi nasıl sağlarız?' diye bir çalışma yapıyor, son noktasını koymadık." diye konuştu.

Çelik, bu konuda çalışmaları tamamladıktan sonra Meclis'e sunacaklarını, sonucun o şekilde tecelli edeceğini söyledi.