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16.12.2019 - 13:10 |

2020'de Af yasası çıkıyor mu? Kimleri kapsayacak? Son durum nedir?

Af yasası beklentileri iyice çoğalmış durumda... İkinci yargı paketinin 2020 yılının başında Meclis'e gelecek olması heyecanı da katbekat artırıyor. Peki konuyla ilgili son durum ne?

2020'de Af yasası çıkıyor mu? Kimleri kapsayacak? Son durum nedir?

 

Af yasası çıkacak mı? Binlerce hükümlü ve hükümlü yakını bu soruya cevap arıyor. Genel seçim öncesi gündeme gelen konu ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte daha da gündem oldu. Hükümetin ve muhalefetin açıklamaları dikkatlice takip edilirken kamuoyu son durumu merak ediyor.

SON AÇIKLAMA BAHÇELİ'DEN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.

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