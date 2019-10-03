Af yasası çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak? Son durum...

Meclis 1 Ekim'de açıldı. 3600 ek gösterge, EYT ve af yasası bekleyenleri heyecan sardı. Yargı paketinin yakında Meclis'e gelmesi bekleniyor ve mahkumlar "Af çıkacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

EKİM AYINA DİKKAT ÇEKİLDİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."