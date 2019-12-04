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04.12.2019 - 15:12 |

Af yasası çıkıyor mu? Son gelişmeler neler?

Af yasası için gözler Meclis'te... Binlerce kişi yeni yasayı bekliyor. Konu hakkında vatandaşlar bilgi almak isterken yoğun bir şekilde "Af yasası çıkıyor mu?" sorusu soruluyor.

Af yasası çıkıyor mu? Son gelişmeler neler?

 

Af yasası için bekleyiş sürüyor. Kamuoyunun gündeminden düşmeyen konu hakkında binlerce kişi bilgi almaya çalışıyor. Özellikle mahkum yakınları "Af yasası çıkıyor mu?" diye günlük olarak sorgu yapıyor. İşte konuya dair son bilgiler...

AF YASASINDA SON DURUM?

Bakan Gül’ün 288 bin hükümlünün yüzde 91’inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6’sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.

MHP TEKLİFİ İNCELEYECEK

Pakete son şekli verilmeden MHP’nin de değerlendirmesinin alındığı belirtildi. MHP’nin değerlendirmesi incelendikten sonra konu tekrar Erdoğan’a sunulacak.

Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelerek durumu son kez değerlendirecek.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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