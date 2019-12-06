Af yasasında son durum nedir? Son dakika gelişmesi var mı?

Geçen yıl gündeme gelen af yasası için bu yıl ekim ayından bu yana beklentiler iyice artmış durumdaydı. İkinci yargı paketinin Meclis'e gelmesine çok az bir süre kala "Af yasası çıkıyor mu?" sorusu sık sık yöneltiliyordu. Konu hakkında son açıklama MHP Genel Bşkanı Devte Bahçeli'den geldi ve Bahçeli, "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" dedi.

GÖZLER ERDOĞAN BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE

Kamuoyunda af yasası olarak adlandırılan ceza infaz düzenlemesi değişikliği için gözler Erdoğan – Bahçeli görüşmesine çevrildi. Kısa süre önce Cumhur İttifakı’na zarar vermemek için yasa teklifini beklemeye aldıklarını açıklayan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

6 SUÇA AF YOK

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a detaylı sunum yaptı. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak.

Bakan Gül’ün 288 bin hükümlünün yüzde 91’inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6’sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.