Af Yasasında son gelişmeler! İkinci Yargı paketi ne zaman meclise sunulacak?

Af Yasası kapsamında yaşanan gelişmeler binlerce hükümlü ve ailesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. İlk yargı paketinin mecliste kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanmış ve resmen yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda ikinci yargı paketi içerisinde yer alan infaz düzenlemesi cezaevlerinde yatan binlerce hükümlüye de umut ışığı olmaya devam ediyor. İnfaz düzenlenmesi kapsamında kısa süreli suçların akşamları veya hafta sonları veya ev hapsi şeklinde görülmesi ve 6 ay olan bu sürecin 1 yıl 6 ay olarak revize edilmesi gündemde! Peki Af Yasasını da içerecek olan ikinci yargı paketi ne zaman meclise sunulacak?

AF YASASINI KAPSAYAN İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 maddelik ikinci yargı paketinin Kasım ayının ilk haftasında meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Abdülhamit Gül ikinci yargı paketinin ne zaman meclise sunulacağı sorusu üzerine TBMM'nin yoğunluk ve gündemine göre değişkenlik gösterebileceği açıklamasında bulundu.