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25.08.2019 - 15:32

Afacan Beşler 4 filminin oyuncuları kimler?

2015 Yapımı olan Afacan Beşler 4 filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Gençlik-macera türündeki Afacan Beşler 4 filmini Mike Marzuk yönetti. İşte Afacan Beşler 4 filmi hakkında merak edilenler...

Afacan Beşler 4 filminin oyuncuları kimler?

Afacan Beşler filminin konusu, haksız yere hapise atılan babasını, arkadaşları ile birlikte kurtarmaya çalışan Julian’nın heyacan dolu hikayesini anlatıyor. Julian, Dick ve Anne’nin babası, Mısır’da bir sergi organize etmektedir. Ancak bir grup hırsız, eski bir tılsımı çalmayı planlamaktadır. Kahire’ye uçtuklarında, Julian’ın babası haksız yere suçlanarak hapse atılır. Şimdi Julian ve arkadaşları, babasını aklamak ve gerçek hırsızları bulmak için iyi bir plan yapmalıdır.

OYUNCULAR KİMLER?

Valeria Eisenbart
Quirin Oettl
Justus Schlingensiepen
Neele-Marie Nickel
Pasquale Aleardi

 

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