AFAD Başkanı'ndan son dakika deprem açıklaması

Güllüoğlu, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te, 6 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulund

Belediye, ilgili kamu kuruluşları ve bölgedeki kaymakamlarla irtibatlarının devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "1900'lerden bugüne kadar deprem üretmemiş ama bildiğimiz bir fay hattında meydana geldi. Yakın bir ilçede çalışma yapan ekiplerimiz, deprem olduktan sonra alana geçti. Şu ana kadar herhangi can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

İncelemelere destek olması amacıyla çevre illerden ekiplerin de alana sevk edildiğini anlatan Güllüoğlu, herhangi can kaybı ya da yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ve bu durumun değişmemesini umduklarını kaydetti.

Depremin yol açtığı hasara ilişkin de bilgi veren Güllüoğlu, "Binalarda hasarlar olduğu bilgisi bize ulaştı. Çatlaklar, bacaların düştüğü, kiremitlerin kırıldığı gibi. Onlar için de yine elimizden geleni yapıyor olacağız. Şu ana kadar 2 ila 4 büyüklükleri arasında 10'dan fazla artçı deprem oldu. Bunlar devam edecektir." diye konuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ilk belirlemelere göre, hafif yaralanan 23 kişi hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te, 7 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Aydın, Manisa, Isparta, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve çevrelerinde de hissedildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Denizli'deki depremin ardından bölgeye hareket etti.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ilk belirlemelere göre, Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar'da hafif yaralanan 23 kişi hastanelere başvurdu.

Depremde, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Kızılören, Yüreğir ve Darıcılar köyleri ile Denizli'nin Çardak ilçesinde bir cami, iki ahır ve kullanılmayan 2 ev hasar gördü.

AFAD Mobil Koordinasyon Merkezinden ekipler, Bozkurt ilçesine sevk edildi.

Denizli ekiplerine takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar arama kurtarma birliklerinden ekipler de bölgeye gönderildi.

OLASI İHTİYAÇ İÇİN BAZI EKİPLER TEYAKKUZDA

AFAD Bursa, Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri ile Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'daki AFAD Bölgesel Lojistik merkezleri olası ihtiyaç için teyakkuz haline geçirildi.

Deprem sonrası AFAD Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak, herhangi olumsuzluk olup olmadığının tespitine çalışıldığı öğrenildi.

AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Deprem bölgesindeki durumu havadan gözlemlemek üzere Emniyet Genel Müdürlüğünden bir helikopter, bölgeye gönderildi.

AFAD'DAN "BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD, vatandaşları, afet bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması ve yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması konularında uyardı.