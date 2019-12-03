AFAD’dan ‘bina güvenliği’ uyarısı

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, “Afetlere Hazırlık Yılı Projesi”nin aralık ayı teması “bina güvenliği” olarak belirlendi. Buna göre, afet olduğunda binanın sağlam olmasının, büyüklüğü, manzarası ve konumu gibi ikincil özelliklerden çok daha hayati öneme sahip olduğundan vatandaşların, ev ve iş yerlerinin hem yapı güvenliğini hem de bir afet durumunda içerisinde oluşabilecek riskleri incelemesi gerekiyor. Binaların sağlamlığıyla ilgili en kolay sorgulanabilecek konuların başında yapı ve iskan ruhsatı geliyor. Vatandaşların, ev ve işyerlerinin yer aldığı binanın yapı ruhsatının ve halk arasında “iskân ruhsatı” olarak bilinen yapı kullanma izin belgesinin bulunduğunu teyit etmesi önem arz ediyor. İnşasından sonra binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarını etkileyebilecek, kolon kesilmesi gibi yapısal değişiklik yapılıp yapılmadığını öğrenmek, hayati konular arasında bulunuyor.

Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binanın, depreme karşı güçlendirmesi ya da kentsel dönüşüm ile yenilenmesi, kiralık ev ve iş yerinde olanların gerekli standartları taşıyan binalara taşınması gerekiyor.