MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAFAD'dan Whatsapp uyarısı: İtibar etmeyin
26.09.2019 - 22:23 |

AFAD'dan Whatsapp uyarısı: İtibar etmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikleWhatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

AFAD'dan Whatsapp uyarısı: İtibar etmeyin

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.

AFADdan Whatsapp uyarısı: İtibar etmeyin

Deprem korkusu yaşayanlar parklarda toplandıİstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Beyoğlu'nda vatandaşlar parklarda toplandı. Bazı vatandaşların evcil hayvanlarını da beraberinde getirdikleri görüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AFAD'dan Whatsapp uyarısı: İtibar etmeyin

AFAD'dan Whatsapp uyarısı: İtibar etmeyin

26 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! (MPİ hangi numaralar kazandırdı?)

26 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! (MPİ hangi numaralar kazandırdı?)

İTÜ'den deprem açıklaması: Durumun kritikliğine işaret etmektedir

İTÜ'den deprem açıklaması: Durumun kritikliğine işaret etmektedir

Son dakika deprem haberleri! 26 Eylül İstanbul, Çanakkale, Balıkesir depremleri

Son dakika deprem haberleri! 26 Eylül İstanbul, Çanakkale, Balıkesir depremleri

Sıradaki Haber