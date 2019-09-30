Afet ve Acil durum çantasında neler olmalı?

Afet ve Acil durum çantasında bulundurulması gerekenler AFAD tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile vatandaşlara duyuruldu. AFAD yaptığı paylaşımda;

Afet sonrası kurtarma ekipleri size ve sevdiklerinize ulaşana kadar, ilk saatlerde yalnız kalabilirsiniz.

Bu yüzden ilk 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak malzemelerin bulunacağı bir Afet Çantası hazırlayın iletisini patylaştı. İşte Afet ve Acil durum çantasında bulunması gerekenler....

Su

İlk yardım malzemeleri

Giysi

Bozulmaya dayanıklı yiyecek

Önemli evraklar

İlaç

Pilli Radyo

Çok amaçlı çakı

Düdük

Battaniye

Yağmurluk

Hijyen Seti

El Feneri

Çöp Poşeti