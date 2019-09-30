30.09.2019 - 12:59 |
Afet ve Acil durum çantasında neler olmalı?
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana gelmişti. Depremin yaşattığı paniğin ardından Afet ve Acil durum çantasında neler olmalı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Afet ve Acil durum çantasında hangi malzemeler olmalı?
Afet ve Acil durum çantasında bulundurulması gerekenler AFAD tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan video ile vatandaşlara duyuruldu. AFAD yaptığı paylaşımda;
Afet sonrası kurtarma ekipleri size ve sevdiklerinize ulaşana kadar, ilk saatlerde yalnız kalabilirsiniz.
Bu yüzden ilk 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak malzemelerin bulunacağı bir Afet Çantası hazırlayın iletisini patylaştı. İşte Afet ve Acil durum çantasında bulunması gerekenler....
Su
İlk yardım malzemeleri
Giysi
Bozulmaya dayanıklı yiyecek
Önemli evraklar
İlaç
Pilli Radyo
Çok amaçlı çakı
Düdük
Battaniye
Yağmurluk
Hijyen Seti
El Feneri
Çöp Poşeti
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