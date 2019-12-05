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05.12.2019 - 20:34 | | DHA

Afgan bakandan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu,Â Afganistan Maliye BakanÄ± HÃ¼mayun Kayumi'yi makamÄ±nda kabul etti.Â

Afgan bakandan Süleyman Soylu'ya ziyaret

TÃ¼rkiye'ye temaslarda bulunmak Ã¼zere gelenÂ Afganistan Maliye BakanÄ± HÃ¼mayun Kayumi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'yu ziyaret etti. Bakan Kayumi, ÅŸeref defterini imzaladÄ±ktan sonra Bakan Soylu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BasÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, gÃ¼venlik, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

    Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarÄ±lamadÄ±Manisaâ€™nÄ±n Yunusemre ilçesinde muhtar olduÄŸu öÄŸrenilen bir kiÅŸi kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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