TÃ¼rkiye'ye temaslarda bulunmak Ã¼zere gelenÂ Afganistan Maliye BakanÄ± HÃ¼mayun Kayumi, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu'yu ziyaret etti. Bakan Kayumi, ÅŸeref defterini imzaladÄ±ktan sonra Bakan Soylu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. BasÄ±na kapalÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, gÃ¼venlik, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.