Afili Aşk 1. bölüm fragmanı! Afili Aşk ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Afili Aşk yayınlanan fragmanları ile şimdiden merak konusu oldu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi ne zaman başlayacak?

Kerem, Ayşe'nin kalbini çalabilecek mi? İkiliyi bundan sonra neler bekliyor? Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul paylaşırken, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor.

AFİLİ AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, 12 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

AFİLİ AŞK'IN KADROSU

Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı dizide diğer rolleri, Altan Erkekli (Muhsin), Neşe Baykent (Yelda), Ozan Dağgez (Samet), Asena Tuğal (Hülya), Serkay Tütüncü (Volkan), Benian Dönmez (Melahat), Taner Rumeli (Rıza), Beril Pozam (Nazmiye), Hira Su Yıldız (Buse), Uğur Uzunel (Erkut), Güzide Arslan (Gonca), Umutcan Ütebay (Sabri), Yılmaz Kunt (Berk) ve Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda) paylaşacak.