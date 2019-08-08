Afili Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölüm için heyecan dorukta. Son olarak 9. bölümü ile ekrana gelen dizinin 10. bölüm fragmanı da yayınlandı.

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar. Hislerinin karmaşası içinde boğulan ikili, birbirlerinden hoşlandıklarını kendilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar!

Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor!

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kurban Bayramı nedeniyle gelecek hafta yeni bölümü yayınlanmayacak olan Afili Aşk yeni bölümüyle 21 Ağustos Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek.

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜM FRAGMANI