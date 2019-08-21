Afili Aşk 10. bölüm fragmanlarında Kerem kıskançlık krizine giriyor!

Afili Aşk 10. bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları Kanal D ekranında yayınlanan Afili Aşk 10. bölümde Kerem kıskançlık krizine giriyor. Matematik dersi almak için hoca arayışına giren Ayşe'nin belirlediği dört isminde erkek olması Kerem'in dikkatinden kaçmıyor. Muammer isminde ne kadar genç biri olabilir ki? sorusunu kendi kendine soran Kerem beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kalıyor.

Afili Aşk 10. bölüm ile bu akşam Kanal D ekranında...

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜM FRAGMANI