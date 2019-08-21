21.08.2019 - 13:51
Afili Aşk 10. bölüm fragmanlarında Kerem kıskançlık krizine giriyor!
Kanal D ekranında yayınlanan Afili Aşk 10. bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak olan Afili Aşk'ta Ayşe, Matematik dersi almak için hoca arayışına giriyor. Kerem, Ayşe'nin listelediği isimler arasında Muammer ismini seçsede beklenmedik bir sürpriz yaşıyor. Afili Aşk 10. bölüm fragmanları ile bu akşam Kanal D'de...
Afili Aşk 10. bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları Kanal D ekranında yayınlanan Afili Aşk 10. bölümde Kerem kıskançlık krizine giriyor. Matematik dersi almak için hoca arayışına giren Ayşe'nin belirlediği dört isminde erkek olması Kerem'in dikkatinden kaçmıyor. Muammer isminde ne kadar genç biri olabilir ki? sorusunu kendi kendine soran Kerem beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kalıyor.
Afili Aşk 10. bölüm ile bu akşam Kanal D ekranında...
AFİLİ AŞK 10. BÖLÜM FRAGMANI
Karabağlar'daki yangından geriye kapkara bir tablo kaldıİzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçen pazar günü çıkıp, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen, 53 saat süren çabalar sonrasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten ve alev alan bölgelere anında müdahale edip söndürüyor. Bu arada 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 50 yıllık çam ağaçları tamamen yandı, geriye ise kapkara, acı bir tablo kaldı.