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20.08.2019 - 16:03

Afili Aşk 10. yeni bölüm fragmanı! Kerem'in kıskançlıkları artıyor

Afili Aşk 10. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümünde Kerem'in kıskançlıkları artacak. İşte Afili Aşk 10. yeni bölümünden heyecan dolu dakikalar...

Afili Aşk 10. yeni bölüm fragmanı! Kerem'in kıskançlıkları artıyor

 Çarşamba günleri izleyicisini ekrana kilitleyen Afili Aşk yeni bölümünde heyecan dorukta. Afili Aşk 10. yeni bölümüyle Çarşamba günü 20:00'de Kanal D'de...

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe’ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.

Ayşe kendine bir matematik hocası bulur ancak bu hoca karizmasıyla Kerem’i rahatsız eder. Ayşe listesini tek tek yerine getirirken Kerem, Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddeyi görür ama şifreli yazıldığı için ne olduğunu anlayamaz.

Kerem Ayşe’nin listesindeki dördüncü maddenin anlamını öğrenebilecek midir?

YENİ FRAGMAN

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