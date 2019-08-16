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16.08.2019 - 09:10

Afili Aşk 10. yeni bölüm için 2. fragman yayınlandı!

Afili Aşk yeni bölüm için heyecan dorukta. Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Afili Aşk'ta bir fragman daha yayınlandı. Kerem, kıskançlık krizine giriyor. Ayşe'nin matematik hocası işleri karıştırıyor. İşte yeni bölümden detaylar...

Afili Aşk 10. yeni bölüm için 2. fragman yayınlandı!

Kerem, Ayşe'nin matematik hocasına kafayı fena takıyor. Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gidiyor. Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor!

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI

El yapımı kemik taraklara büyük ilgiBitlis’in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak’ın kemikten ürettiği taraklar, saç sağlığı açısından büyük ilgi görüyor.
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