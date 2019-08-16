Afili Aşk 10. yeni bölüm için 2. fragman yayınlandı!

Kerem, Ayşe'nin matematik hocasına kafayı fena takıyor. Ayşe ise Kerem'in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe'nin oldukça hoşuna gidiyor. Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor!

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!

AFİLİ AŞK 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI