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28.08.2019 - 10:00

Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem kıskançlık krizinde

Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Kerem deyim yerindeyse ettiğini buluyor. Ayşe şampuan reklamında oynamak isterken Kerem kıskançlık krizine giriyor.

Afili Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem kıskançlık krizinde

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Afili Aşk'ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde kaza geçiren Kerem ve Ayşe korkuturken. Kerem muzırlık yaparak Ayşe'yi korkutuyor. Ayşe'nin intikamı ise biraz farklı oluyor. Güzel kadın şampuan reklamında oynayacağını dile getirirken Kerem ise kıskançık krizine giriyor.

 Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem yine yapıyor yapacağını. Kazada Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe'nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.

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