Afili Aşk 12. bölüm fragmanları yayında! Kerem, Muammer'in kapısına dayanıyor

Afili Aşk dizisi 12. yeni bölüm fragmanları yayınlandı Her Çarşamba Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Afili Aşk dizisinde Matematik dersi aldığı Muammer Hoca'dan beklenmedik bir hamle ile karşı karşıya kalanm Ayşe ne tepki vereceğini şaşırır. Kerem bu durumdan işkillenir. Neler olup bittiğini öğrenmek için harekete geçen Kerem ve Volkan ders için kullanılan odanın kamera kayıtlarını izlemeye karar verir.

Muammer'in Ayşe'nin elini tuttuğu görüntüleri gören Kerem soluğu Muammer'in kapısında alacaktır. Afili Aşk 4 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranında...

AFİLİ AŞK 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI