03.09.2019 - 10:56
Afili Aşk 12. bölüm fragmanları yayında! Kerem, Muammer'in kapısına dayanıyor
Kanal D ekranında yayınlanan Afili Aşk dizisi 12. bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisinde bu hafta Matematik hocası Muammer'in Ayşe karşısında aldığı tavrın ardından Ayşe alt üst olur. Yaşanan bu durum Kerem'in dikkatinden kaçmaz. Kerem ve Volkan, Ayşe ve Muammer'in ders çalıştıkları odanın kamera kayıtlarını izler. Afili Aşk dizisinde Kerem, kamera kayıtlarının ardından soluğu Muammer'in kapısında alır
Afili Aşk dizisi 12. yeni bölüm fragmanları yayınlandı Her Çarşamba Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Afili Aşk dizisinde Matematik dersi aldığı Muammer Hoca'dan beklenmedik bir hamle ile karşı karşıya kalanm Ayşe ne tepki vereceğini şaşırır. Kerem bu durumdan işkillenir. Neler olup bittiğini öğrenmek için harekete geçen Kerem ve Volkan ders için kullanılan odanın kamera kayıtlarını izlemeye karar verir.
Muammer'in Ayşe'nin elini tuttuğu görüntüleri gören Kerem soluğu Muammer'in kapısında alacaktır. Afili Aşk 4 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranında...
AFİLİ AŞK 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI
İnek satıp çıktıkları Avrupa turunda 15 ülkede 25 şehir gezdilerŞırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50) ile okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48), 1 Ağustos günü çıktıkları Avrupa turundan döndü. İneklerini satarak gittikleri Avrupa turunda, 20 günde 15 ülkede 25 şehri yöresel kıyafetleriyle gezen çift, Paris'teki Eyfel Kulesi önünde halay çekti.