Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem evi terk etti

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kerem evi terk ediyor.

Kerem, Ayşe'ye askıntı olan matematik hocasını fena benzetti. Bu durum Kerem'in başına iş açıyor ve gözaltına alınıyor. Daha sonra serbest bırakılan Kerem babasıyla tartışıyor ve Volkan'a taşınıyor. Ayşe ise eşini yalnız bırakmıyor. Fakat Ayşe evi çöplüğe çeviren iki adamı temizlik görevi veriyor.