11.09.2019 - 08:10
Afili Aşk 13. bölümde gerçek ortaya çıkıyor!
Afili Aşk yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümünde Muammer'in Kerem ve Ayşe'nin evliliklerinin sahte olduğunu öğrenmesi işleri karıştırıyor. Muhsin Bey de konuşmaları duyuyor. İşte Afili Aşk 13. bölüm fragmanları...
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bu akşam 13. bölümü yayınlanacak olan dizide yine ortalık çok karışacak.
AFİLİ AŞK 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor.
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muammer ve Ceyda birlik oluyor! Ceyda'dan öğrendikleriyle Kerem ve Ayşe'yi hedef alan Muammer bu defa yaptığı hamleyle yine ortalığı karıştırıyor. Kerem'in kapısına kadar gelen Muammer bu evliliğin gerçek olmadığını söylüyor ve bu konuşmaları Muhsin Bey duyuyor. Kerem'in öfkesi artık daha fazla... Peki şimdi ne olacak?
AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI
AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI
Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktıKartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntülerde, ateş açılan grubun, motosikletli saldırganı darp ettiği görülüyor. Öte yandan adliye bahçesinde bulunan vatandaşlar silah sesleriyle etrafa koşuşturmaları yaşanan paniği gözler önüne seriyor.