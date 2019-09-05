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05.09.2019 - 00:55

Afili Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Afili Aşk 12. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Muammer Hoca ortalığı karıştıracak bir hamlesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Afili Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk 12. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Büyük heyecana sahne olan yeni bölüm sonrası gözler 13. yeni bölüme çevrildi. Sevilen dizinin 13. yeni bölüm fragmanı ise yayımlanır yayımlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM ÖZETİ

Muammer Hoca ortalığı karıştıracak bir hamle yapar. Ondan gelen bu hamle Ayşe'nin aklını karışmasına sebep olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayan Kerem ise olaya el atar ve onların ders çalıştığı odanın kamerasına bakar. Gördüklerinden sonra deliye dönen Kerem, soluğu Muammer'in kapısında alır. Kerem'i karşısında bulan Muammer ise şaşkınlık içindedir.

Öte yandan Kerem ve Volkan'ın sakladıkları kutu merak konusu olur. Bu kutunun içinde ikili ne saklamaktadır?

AFİLİ AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI

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