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15.09.2019 - 12:17 |

Afili Aşk 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Afili Aşk 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm için iki fragman birden yayınlayan Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak merak konusu. Şirkete gelen denetmen ve Kerem arasında yaşananlar Ayşe'yi kıskançlık krizine sokuyor. İşte Afili Aşk 14. bölüm fragmanı.

Afili Aşk 14. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölüm için geri sayım başladı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü yine izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında bu defa Ayşe Kerem'i kıskanıyor! Şirkete gelen denetmen kadın güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kerem ise bu güzellik karşısında kayıtsız kalamıyor. Bu durumun farkında olan Ayşe, rahatsız oluyor ve harekete geçiyor.

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AFİLİ AŞK 14. BÖLÜM FRAGMANI 2

AFİLİ AŞK 14. BÖLÜM FRAGMANI

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