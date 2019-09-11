Afili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bu akşam 13. bölümü yayınlanacak olan dizide yine ortalık çok karışacak.

AFİLİ AŞK 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor.



Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muammer ve Ceyda birlik oluyor! Ceyda'dan öğrendikleriyle Kerem ve Ayşe'yi hedef alan Muammer bu defa yaptığı hamleyle yine ortalığı karıştırıyor. Kerem'in kapısına kadar gelen Muammer bu evliliğin gerçek olmadığını söylüyor ve bu konuşmaları Muhsin Bey duyuyor. Kerem'in öfkesi artık daha fazla... Peki şimdi ne olacak?

AFİLİ AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Sevilen dizi Afili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...