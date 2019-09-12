Afili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin çarşamba günlerine damga vuran dizisi Afili Aşk'ın 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde gördükleri ve duydukları sonrası Muhsin Bey kalp krizi geçiriyor. Aile büyük bir endişe duyarken neyse ki, Muhsin Bey sağlığına kavuşuyor ama hafıza kaybı yaşıyor. Bu durum Ayşe ile Kerem'in işine gelirken oyun da kaldığı yerden devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 13. Bölümde Ceyda'nın dolduruşuyla Ayşe ve Kerem'in yanına gelen Muammer, onların evliliği hakkında söyledikleriyle ortalığın karışmasına sebep oluyor! Bu konuşmaları ise Muhsin Bey duyunca, korkulan oluyor!

Afili Aşk 11 Eylül Çarşamba yayınlanan yeni bölümde sahte evliliği öğrenen Muammer’in eve beklenmedik ziyareti, Kerem ve Ayşe’yi sırlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Muammer'in söyledikleriyle şoka giren Muhsin Bey ise aniden fenalaşır. Muhsin Bey'in sağlık durumu giderek daha da endişe verici bir hal alır.

Öte yandan Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem’in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar. Ancak Ayşe'den gelen sürpriz hamle rüzgarın yönünün değişmesine sebep olur. Kerem ise babasıyla tartıştığı için gurur yapar ve evi terk eder, işi de bırakır. Bir süreliğine Volkan'da kalmak istese de Rıza duruma el koyar ve onları tuttuğu gibi kendi evine getirir.