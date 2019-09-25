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25.09.2019 - 08:36 |

Afili Aşk 15. bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe'nin evliliği bitecek mi?

Afili Aşk yeni bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Afili Aşk 15. bölümde Ayşe, oyunu sonlandırmak istediğini söylüyor. Peki, Kerem bu teklifi kabul edecek mi? İşte Afili Aşk 15. bölüm fragmanı...

Afili Aşk 15. bölüm fragmanı! Kerem ve Ayşe'nin evliliği bitecek mi?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölümü ile herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Afili Aşk yeni bölümde neler olacak?

AFİLİ AŞK 15. BÖLÜM

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan bir anda kendini evlilik yolunda buluyor! Olan bitenler karşısında şaşkınlık yaşayan Volkan, Kerem ve Ayşe'den yardım istiyor. Öte yandan Muhsin'in hafızası bir anda yerine geliyor ve olay günü yaşananları hatırlamaya başlıyor. Peki Muhsin, bu evliliğin sahte olduğunu öğrenecek mi? Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor.

Ayşe ise artık bu oyunu sonlandırmak istediğini Kerem'e söylüyor... Peki Kerem bu işe ne diyecek? Kabul edip, Ayşe ile yollarını ayıracak mı yoksa sahte evlilik gerçeğe mi dönüşecek?

AFİLİ AŞK 15. BÖLÜM FRAGMANI - 2

AFİLİ AŞK 15. BÖLÜM FRAGMANI

İstanbul'da inanılmaz anlar! Yanına yaklaşıp kadının elini tuttu ve...İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.
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