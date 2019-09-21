Afili Aşk 15. yeni bölüm fragman! Evlilk yakın...

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Afili Aşk yeni bölümünde heyecan dorukta. Afili Aşk 15. yeni bölümüyle Çarşamba akşamı 20:00'de Kanal D...

AFİLİ AŞK 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan bir anda kendini evlilik yolunda buluyor! Olan bitenler karşısında şaşkınlık yaşayan Volkan, Kerem ve Ayşe'den yardım istiyor. Öte yandan Muhsin'in hafızası bir anda yerine geliyor ve olay günü yaşananları hatırlamaya başlıyor. Peki Muhsin, bu evliliğin sahte olduğunu öğrenecek mi? Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor.

Ayşe ise artık bu oyunu sonlandırmak istediğini Kerem'e söylüyor... Peki Kerem bu işe ne diyecek? Kabul edip, Ayşe ile yollarını ayıracak mı yoksa sahte evlilik gerçeğe mi dönüşecek?

AFİLİ AŞK FRAGMAN