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02.10.2019 - 07:20 |

Afili Aşk 16. bölüm fragmanı! Ceyda'nın elindeki koz...

Afili Aşk 16. bölüm için heyecan dorukta. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Afili Aşk'ta Ceyda eline geçen koz ile Ayşe'yi boşanmaya zorluyor. Peki, Ayşe ne yapacak? Boşanma evraklarını imzalayacak mı?

Afili Aşk 16. bölüm fragmanı! Ceyda'nın elindeki koz...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. 16. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan dizide neler olacak merak konusu.

AFİLİ AŞK 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ceyda elindeki kozla Ayşe'nin boşanma evraklarını imzalamasını istiyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ceyda, Kerem ve Ayşe'yi ayırmak için boş durmuyor. Bu sefer de bu sahte evliliğin devam ederse, Yiğiter'lere nasıl bir zarar vereceğini söylüyor. Ardından da Ayşe'nin boşanma evraklarını bir an önce imzalamasını istiyor. Peki Ayşe, Ceyda'nın tehdidine boyun eğip o imzayı atacak mı? Kerem, şimdi ne yapacak?

Öte yandan Muhsin Bey, şirketin kasasından yüklü miktarda para çeker. Bu herkesi kuşkulandırır? Muhsin Bey bu parayı ne yapacaktır?

AFİLİ AŞK 16. BÖLÜM FRAGMANI - 2

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AFİLİ AŞK 16. BÖLÜM FRAGMANI

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