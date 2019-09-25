Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AFİLİ AŞK 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Volkan için tehlike alarmları çalmaya başlıyor! Evlilik yakın! Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Volkan bir anda kendini evlilik yolunda buluyor! Olan bitenler karşısında şaşkınlık yaşayan Volkan, Kerem ve Ayşe'den yardım istiyor. Öte yandan Muhsin'in hafızası bir anda yerine geliyor ve olay günü yaşananları hatırlamaya başlıyor. Peki Muhsin, bu evliliğin sahte olduğunu öğrenecek mi? Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor. Ayşe ise artık bu oyunu sonlandırmak istediğini Kerem'e söylüyor... Peki Kerem bu işe ne diyecek? Kabul edip, Ayşe ile yollarını ayıracak mı yoksa sahte evlilik gerçeğe mi dönüşecek?



AFİLİ AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kanal D'nin fenomen dizisi Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...