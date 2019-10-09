Afili Aşk 17. bölümde Kerem ve Ayşe boşanacak mı?

Kanal D'nin eğlenceli dizisi Afili Aşk bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Kerem ve Ayşe boşanmanın eşiğinde... Hakim ne karar verecek merak konusu.

AFİLİ AŞK 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

erem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıkar!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muhsin ve Yelda'yı boşanmaktan vazgeçirmek için Ayşe ve Kerem yeni bir plan yapıyor. Bu plana göre, onları romantik bir ortamda yalnız bırakarak eski aşk dolu günlere döndürmeleri gerekiyor. Kerem ve Ayşe bunun hazırlığını yaparken ise yaşadıkları aksilik sonucu ikisi baş başa kalıyor.

Öte yandan Ceyda amacına ulaşıyor ve Kerem'le Ayşe boşanma konusunda karar veriyor. Boşanmak üzere hakim karşısına çıkan ikiliyi neler bekliyor?

AFİLİ AŞK 17. BÖLÜM FRAGMANI - 2

AFİLİ AŞK 17. BÖLÜM FRAGMANI