Afili Aşk 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ceyda'nın yeni planı...

AFİLİ AŞK 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda elindeki kozla Ayşe'nin boşanma evraklarını imzalamasını istiyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ceyda, Kerem ve Ayşe'yi ayırmak için boş durmuyor. Bu sefer de bu sahte evliliğin devam ederse, Yiğiter'lere nasıl bir zarar vereceğini söylüyor. Ardından da Ayşe'nin boşanma evraklarını bir an önce imzalamasını istiyor. Peki Ayşe, Ceyda'nın tehdidine boyun eğip o imzayı atacak mı? Kerem, şimdi ne yapacak?

Öte yandan Muhsin Bey, şirketin kasasından yüklü miktarda para çeker. Bu herkesi kuşkulandırır? Muhsin Bey bu parayı ne yapacaktır?

AFİLİ AŞK 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Afili Aşk 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...