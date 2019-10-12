12.10.2019 - 12:33 |
Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sürpriz gelişme...
Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe için sürpriz bir gelişme yaşanıyor. İkisi de farkında olmadıkları bu durumu öğrendiklerinde işler çok değişecek. İşte Afili Aşk 18. bölüm fragmanları...
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. 16 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak 18. bölümde neler olacak?
AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında eve gelen kutu sayesinde Ayşe, ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu anlıyor. Bu durumu ilk fark eden kişi Kerem oluyor ancak bunu Ayşe'ye söyleyip söylememe konusunda kararsız kalıyor. Ancak kulübeden eve bir kutu gönderiliyor. Kutunun içinden çıkan sürpriz ve beraberindeki not her şeyin değişmesine sebep oluyor. Ayşe, Kerem'e bir kez daha aşık oluyor...
Peki bu durumun ortaya çıkması ikili arasında nasıl gelişmelere neden olacaktır?
AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM FRAGMANI - 2
AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM FRAGMANI