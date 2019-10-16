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16.10.2019 - 08:08 |

Afili Aşk 18. bölümde sürpriz gelişme! İşte yeni bölüm fragmanı

Afili Aşk yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 18. bölümde yine izleyenleri sürpriz dakikalar bekliyor. Ayşe'nin ilk aşık olduğu kişi Kerem mi? Kerem ve Ayşe'nin kafası karışıyor. İşte Afili Aşk yeni bölümden sürpriz sahneler...

Afili Aşk 18. bölümde sürpriz gelişme! İşte yeni bölüm fragmanı

Kanal D'nin eğlenceli dizisi Afili Aşk her çarşamba izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizide neler olacak merak konusu.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında eve gelen kutu sayesinde Ayşe, ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu anlıyor. Bu durumu ilk fark eden kişi Kerem oluyor ancak bunu Ayşe'ye söyleyip söylememe konusunda kararsız kalıyor. Ancak kulübeden eve bir kutu gönderiliyor. Kutunun içinden çıkan sürpriz ve beraberindeki not her şeyin değişmesine sebep oluyor. Ayşe, Kerem'e bir kez daha aşık oluyor...

Peki bu durumun ortaya çıkması ikili arasında nasıl gelişmelere neden olacaktır?

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM FRAGMANI - 2

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM FRAGMANI

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