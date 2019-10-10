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10.10.2019 - 09:36 |

Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Boşanma davası erteleniyor

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Afili Aşk 17. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk'ta boşanmak için karar alan Kerem ve Ayşe çifti içten içe bu davanın olmamasını ve geri dönülmesini ister ama bunu yüksek sesle dile getiremezler. Ekrana gelecek olan Afili Aşk 18. yeni bölümde boşanma davasının ertelenmesi ile ikili arasında daha samimi bir iletişim gerçekleşecekdir. Afili Aşk 18. yeni bölüm ile 16 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Boşanma davası erteleniyor

Ekranların sevilen dizisi Afili Aşk 17. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisinde dün akşam Kerem ve Ayşe aldıkları boşanma kararından pişman olsalarda yüksek sesle bunu birbirlerine söyleyemez. Boşanmak istemeyen ve birbirlerini seven iki çift arasında yaşananlar neticesinde Kerem ve Ayşe hakim karşısına çıkar. Hakim davayı ertelerken ikili durumu büyük bir sevinçle karşılar.

Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı ile 16 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D'de...

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM FRAGMANI

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