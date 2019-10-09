Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe bu kez...

AFİLİ AŞK 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıkar!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muhsin ve Yelda'yı boşanmaktan vazgeçirmek için Ayşe ve Kerem yeni bir plan yapıyor. Bu plana göre, onları romantik bir ortamda yalnız bırakarak eski aşk dolu günlere döndürmeleri gerekiyor. Kerem ve Ayşe bunun hazırlığını yaparken ise yaşadıkları aksilik sonucu ikisi baş başa kalıyor.

Öte yandan Ceyda amacına ulaşıyor ve Kerem'le Ayşe boşanma konusunda karar veriyor. Boşanmak üzere hakim karşısına çıkan ikiliyi neler bekliyor?

AFİLİ AŞK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...