09.10.2019 - 22:45 |
Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe bu kez...
Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 17. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Sevilen dizinin son bölümüne Kerem ve Ayşe'nin boşanmanın eşiğine gelmeleri damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AFİLİ AŞK 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe boşanmak üzere hakim karşısına çıkar!
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Muhsin ve Yelda'yı boşanmaktan vazgeçirmek için Ayşe ve Kerem yeni bir plan yapıyor. Bu plana göre, onları romantik bir ortamda yalnız bırakarak eski aşk dolu günlere döndürmeleri gerekiyor. Kerem ve Ayşe bunun hazırlığını yaparken ise yaşadıkları aksilik sonucu ikisi baş başa kalıyor.
Öte yandan Ceyda amacına ulaşıyor ve Kerem'le Ayşe boşanma konusunda karar veriyor. Boşanmak üzere hakim karşısına çıkan ikiliyi neler bekliyor?
AFİLİ AŞK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
ABD ve Rusya, BMGK'nin Türkiye'yi kınamasına onay vermediTürkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi.