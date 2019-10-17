Afili Aşk 19. bölüm fragmanı! Aşk itirafı mı geliyor?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Afili Aşk 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümün hemen ardından yayınlanan 19. bölüm 23 Ekim Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ve Ayşe baş başa romantik bir akşam yemeğine çıkıyor ve aşk kapıyı çalıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu öğrenen Ayşe'nin tüm duyguları bir anda yükselişe geçiyor. Şimdi de Ayşe, Kerem'e ilk aşkının kim olduğunu soruyor ve dananın kuyruğu kopuyor. Her şeyi artık itiraf etmeye hazırlanan Kerem, bunu romantik bir akşam yemeğinde anlatmayı planlıyor. Ayşe'ye özel bir hediye almayı düşünen Kerem buna vakti kalmayınca devreye Volkan'ı sokuyor. Volkan tam hediyeyi alırken Gonca ile karşılaşınca ise durumlar biraz karışıyor!

Kerem ve Ayşe birbirlerinin ilk aşkı olduklarını itiraf edecekler mi? Romantik akşam yemeğinde neler yaşanacak?

AFİLİ AŞK 19. BÖLÜM FRAGMANI