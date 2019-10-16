Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında eve gelen kutu sayesinde Ayşe, ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğunu anlıyor. Bu durumu ilk fark eden kişi Kerem oluyor ancak bunu Ayşe'ye söyleyip söylememe konusunda kararsız kalıyor. Ancak kulübeden eve bir kutu gönderiliyor. Kutunun içinden çıkan sürpriz ve beraberindeki not her şeyin değişmesine sebep oluyor. Ayşe, Kerem'e bir kez daha aşık oluyor...

Peki bu durumun ortaya çıkması ikili arasında nasıl gelişmelere neden olacaktır?

AFİLİ AŞK 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...