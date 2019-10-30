Afili Aşk 20. bölüm fragmanı! İtiraf gelecek mi?

Kanal D'nin keyifle izlenen dizisi Afili Aşk izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam 20. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak?

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Birbirlerinin ilk aşkları olduklarını bir türlü itiraf edemeyen ikili bir çıkış yolu arıyor! Fakat iki taraf için de işler düşündükleri kadar kolay olmuyor! Sonunda Ayşe Kerem'e durumu açıklamaya çalışıyor fakat hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem gerçeği söylememek için Ayşe'yi oldukça kızdıracak laflar ediyor! Ayşe ve Kerem birbirlerine açılacak mı?

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANI - 2