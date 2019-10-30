30.10.2019 - 07:43 |
Afili Aşk 20. bölüm fragmanı! İtiraf gelecek mi?
Afili Aşk yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Son bölümlerde duygusal dakikaların yaşandığı Afili Aşk'ın 20. bölümünde Kerem ve Ayşe'den aşk itirafı gelecek mi merak konusu. Ayşe, Kerem'den bir adım beklerken Kerem'in söyledikleri ortalığı bir kez daha karıştıracak. İşte Afili Aşk 20. bölüm fragmanı...
Kanal D'nin keyifle izlenen dizisi Afili Aşk izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam 20. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Afili Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak?
AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Birbirlerinin ilk aşkları olduklarını bir türlü itiraf edemeyen ikili bir çıkış yolu arıyor! Fakat iki taraf için de işler düşündükleri kadar kolay olmuyor! Sonunda Ayşe Kerem'e durumu açıklamaya çalışıyor fakat hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem gerçeği söylememek için Ayşe'yi oldukça kızdıracak laflar ediyor! Ayşe ve Kerem birbirlerine açılacak mı?
AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANI
AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANI - 2
Misafirliğine gitti, kendini öldürdüArnavutköy'de arkadaşında misafir olarak kalan 37 yaşındaki Mahmut Biliş'in, evde yalnız olduğu sırada kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Komşuları, silah sesini duyarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biliş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. �