Afili Aşk 20. yeni bölüm 2. fragmanı... Kerem sonunda itiraf etti

Afili Aşk 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde Kerem Ayşe'ye kuğuyu kendisinin yaptığını söyleyemiyor. Bu andan itibaren kriz çıkarken Ayşe senaryosunda öpüşme olan reklam filmini onaylıyor. Kerem deliye dönerken her şeyi itiraf etmek zorunda kalıyor.

Afili Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde birbirine deli gibi aşık olan Kerem ile Ayşe büyük bir çıkmazın içine giriyor. Kerem, Ayşe'ye aşık olduğunu belli etmemek için değişik tavırlar sergilerken bu durum Ayşe'nin tepesinin tasının atmasına neden oluyor.