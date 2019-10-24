Afili Aşk 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem burnundan kıl aldırmıyor

Afili Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde birbirine deli gibi aşık olan Kerem ile Ayşe büyük bir çıkmazın içine giriyor. Kerem, Ayşe'ye aşık olduğunu belli etmemek için değişik tavırlar sergilerken bu durum Ayşe'nin tepesinin tasının atmasına neden oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 23 Ekim Çarşamba yayınlanan son bölümde Ayşe ilk aşkının Kerem olduğunu öğrenmiştir ve bu itirafı artık ondan da beklemeye başlar. Kerem ise bu duruma artık son vermek için Volkan’la harekete geçer. Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe bu yemek için çok heyecanlıdır bütün duygularından emin bir şekilde akşam yemeğine gider. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecek midir? Yoksa gecenin sonunda onları başka bir sürpriz mi beklemektedir?

Öte yandan Ceyda ile iş birliği yapan Hülya, Kerem ve Ayşe'nin evliliğinden şüphelenir ve onları gizlice izlemeye başlar. Bu durumu kısa sürede fark eden Ayşe ise önlem almakta gecikmez...