Afili Aşk 21. bölüm fragmanında Kerem, Ayşe'ye aşkını itiraf ediyor!

Afili Aşk dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen Afili Aşk dizisinde yalan bir zemin üzerine kurulan evliliğin ardından Kerem ve Ayşe birbirlerine sırılsıklam aşık olmuştur. Birbirlerine bu durumu itiraf etme konusunda başarılı olmayana çift zaman zaman beklenmedik yükselişler yaşamaktadır.

Son olarak dün akşam ekrana gelen bölümde Ceyda'nın hazırladığı Kuğu konsepti sürprizini kendisine hazırlanmış bir sürpriz zanneden Ayşe, Kerem'in boynuna sarılır. Gerçek ortaya çıktığında ise Ayşe büyük bir yıkım yaşar. Ekrana gelen son bölüm ardından yayınlanan 21. yeni bölüm fragmanında Kerem içindeki aşkı daha fazla saklayamayacağını anlar ve aşkını itiraf etmek için hazırlıklara başlar. Afili Aşk 6 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D'de...

AFİLİ AŞK 21. BÖLÜM FRAGMANI