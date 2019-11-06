Afili Aşk 21. bölümde sahte evlilik ortaya çıkıyor!

Kanal D'nin eğlenceli dizisi Afili Aşk 21. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak merak konusu.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe, Kerem’in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem’in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar. Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem’den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler.

Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir?

Kerem ve Ayşe’nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir.

Sessizliğini koruyan Yelda, ne yapacaktır? Yelda bu aşka engel olabilecek midir?

AFİLİ AŞK 21. BÖLÜM FRAGMANI - 2

AFİLİ AŞK 21. BÖLÜM FRAGMANI