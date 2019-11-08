Afili Aşk 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Ayrılık vakti geldi

Afili Aşk 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ipler artık Yelda'nın elinde... Oyunu öğrenen Yelda, Ayşe'den Kerem'in peşini bırakmasını istiyor. Kerem ile Ayşe birbirine deli gibi aşık ama ayrılık vakti geldi gibi görünüyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 6 Kasım Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ayşe, Kerem'den beklediği itirafı bir türlü duyamaz. Kerem ise artık duygularından emin bir şekilde Ayşe'yi hayatına almaya karar verir. Ona özel bir ilan-ı aşk yapmak ister ve bunun telaşı içine girer. Ancak beklenmedik bir durum yüzünden işler Kerem'in umduğu gibi gitmez ve bu süreç ertelenir. Ayşe ise artık gerilmeye başlar.

Ceyda yüzünden evlilik oyununu öğrenen Yelda ise bu durumu kabullenmez ve hemen harekete geçer. Bundan sonra ipler onun elindedir. İlk hedefi ise Ayşe olur.