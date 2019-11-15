Afili Aşk 22. bölüm full izle | Afili Aşk son bölüm izle

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Afili Aşk son bölümünde nefes kesti. Afili Aşk 22. bölümünde heyecan dolu dakikalar ekrana geldi. Peki Afili Aşk son bölümünde neler oldu? İşte Afili Aşk 2. bölümün tamamı...

AFİLİ AŞK 22. BÖLÜM İZLE

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AFİLİ AŞK 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ayşe, Kerem’den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe’yi bir kukla gibi oynatmaya başlar. Amacı Ayşe’nin Kerem’i terk etmesi değil, Kerem’in Ayşe’den soğumasıdır.



Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe’nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.



Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? Ayşe hayatında alacağı en zor kararla karşı karşıyadır.