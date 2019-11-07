Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı... Ayşe'nin soğutma oyunu

Afili Aşk 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölümde Kerem ile Ayşe'nin oyununu öğrenen Yelda, plan yapıyor. Ayşe plana uyup Kerem'i kendisinden soğutmaya çalışıyor. Kerem olan bitene anlam veremezken Ayşe büyük acılar çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Yelda, Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğreniyor. Yelda'nın gerçekleri öğrenmesiyle de evde dengeler değişiyor. Kerem ise Ayşe'ye duygularını itiraf etmeye karar veriyor. Onun için yeniden bir kağıttan kuğu yapıyor ve ilk kez Ayşe'yi sevdiğini söylüyor. Kerem'in aşk itirafıyla şaşkına dönen Ayşe'nin gözleri doluyor.